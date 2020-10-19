Александр Паль остался недоволен наградами «Кинотавра»

Актер не понимает смысла диплома как награды на кинофестивале.

Новый российский фильм «Глубже!» — про театрального режиссера, что достиг успеха в порно-индустрии, — получил диплом фестиваля «Кинотавр». Однако исполнитель главной роли картины Александр Паль не доволен этим призом, который он может назвать разве что утешительным. В интервью на премьере картины он признался журналистам, что лучше бы фильму ничего не давали вместо диплома.

Актер возмущен этой ситуацией еще со времен успеха его фильма «Верность». Ту картину отметили дипломом с формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера». По мнению Александра, это было очень глупо, учитывая тему фильма и одну из самых откровенных постельных сцен в российском кино.

«Думаю, они не задумались, когда формулировали. Это как раз показывает абсурд всей ситуации», — цитирует Паля РИА Новости.

Актер также признался, что ему неважно, насколько откровенна лента, в которой он снимается, — мужчина артист смотрит на художественную составляющую и драматургию. Специально эпатировать публику, чтобы разбить границы табуированных тем в России, он не стремится.