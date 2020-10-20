Закулисье фильма «Кольская сверхглубокая»: как невидимые силы всячески помогали съемочной команде

4 ноября в российский прокат выходит фильм Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая» — об одном из самых известных секретных объектов в истории СССР – Кольской сверхглубокой впадине. По одной из легенд, именно там находится «вход в ад».

Это масштабный сложнопостановочный проект, подготовка к которому проходила на протяжении нескольких лет.

Реальная история Кольской впадины

На самом деле у этого объекта довольно интересная история. Бурение Кольской глубокой впадины началось еще в 1970-е годы, прежде всего, с научной целью – подтвердить ранее полученные сведения о строении земной коры. Всего же в этом месте трудились 16 исследовательских лабораторий.

Уникальность Кольской впадины заключалось и в том, что здесь были найдены микроорганизмы, чей возраст превышал 2,8 миллиардов лет и высокая метановая концентрация.

В 1984 и 1990-х годах во впадине случились две крупные аварии, и бурение прекратили.

Закрытие объекта связывают также и с одной легендой. Якобы на глубине 12 тысяч метров ученые записали странные звуки, напоминающие стоны большого количества людей. Считалось, что таким образом ученые нашли «колодец в ад». К тому же на такой глубине температура в недрах составляла 230 градусов по Цельсию, что лишь подогревало интерес к этой байке.

Милена Радулович: «Моя героиня очень крутая»

Создатели фильма ставили перед собой задачу найти актеров, которые хорошо бы вписались в атмосферу 80-х годов. Чтобы зрители поверил в достоверность происходящего, было решено отказаться от участия медийных лиц. Продюсер Сергей Торчилин убежден, что чрезмерная вовлеченность звезд лишь вредит такому жанру, как мистический триллер.

Хотя здесь создатели картины все же слукавили. В фильме сыграл харизматичный Вадим Демчог – профессор Купитман из сериала «Интерны». Он воплотил образ руководителя лаборатории Григорьева.

Кроме того, исполнительница главной роли – эпидемиолога Анны – сербская актриса Милена Радулович стала известна массовому зрителю благодаря участию в фильме «Балканский рубеж».

По ее словам, несмотря на равнодушие к жанру мистического триллера, предложение сыграть Анну восприняла с большим удовольствием.

«С героиней меня роднят такие качества, как ответственность и амбициозность, — поясняет Милена Радулович. – У нее есть цель, к которой она идет до конца. Однако между нами есть и различия. Несмотря на свою чувствительность, Анна – очень эмоционально сдержанный человек. Наверное, в аналогичных ситуациях я бы запаниковала, чего не скажешь о моей героине. Она очень крутая»

Сын за отца

Роль полковника ГРУ, который руководит экспедицией на Кольскую сверхглубокую впадину, сыграл актер Николай Ковбас. Он рассказал, что при подготовке к роли общался с представителями спецслужб, изучал их биографии и принимал участие в спектаклях жанра вербатим (это когда артисты воспроизводят речь реальных людей — прим. ред.).

Кстати, в этом же фильме роль лаборанта сыграл сын актера – Кирилл Ковбас. По словам самого Кирилла, он неоднократно встречался с отцом на съемочной площадке, но столько экранного времени не проводил с ним никогда.

«В детстве и юности я воспринимал советы папы не как помощь коллеги, а как вмешательство отца. И я вступал в спор. А сейчас же я ощущаю свою силу, когда отец рядом. И радуюсь, когда он находится рядом и наблюдает за мной», — отметил Кирилл.

Также роль еще одного сотрудника лаборатории сыграл актер Никита Дювбанов, который признался в том, что является большим поклонником компьютерных игр. И после прочтения сценария понял, что хотел бы видеть фильм «Кольская» и в качестве игры. Такое заявление стало большим комплиментом со стороны режиссера Арсения Тюхина.

Где снимался фильм

Съемки фильма проходили как в павильонах, так и в непосредственной близости от объекта – в Мурманской области. Там было снято несколько локаций, например, рудник Северный в Заполярном.

Съемки одного из эпизодов проходили под землей, на глубине 200 метров, притом, что работа рудника не останавливалась ни на минуту.

«Это были действительно экстремальные съемки. В отдельных местах даже продолжались подрывные работы. Нас, конечно, успокаивали, но чувство страха все равно не покидало, — рассказывает Арсений Сюхин. — Кстати, под землю съемочную группу отвозили несколько КамАЗОв, которые забирали нас каждое утро. А размещались мы на одном из первых уровней ниже земли».

После съемок в руднике Северный кинематографисты должны были отправиться на локацию, расположенную рядом с селом Териберка на берегу Баренцева моря. Кстати, поначалу они опасались, что погодные условия не позволят им продолжать съемку.

Локация была занесена снегом, а скорость ветра до 22 метров в секунду могла помешать вертолету подняться в воздух. К счастью, какие-то невидимые силы всячески помогали съемочной команде. В назначенный срок киношники расчистили дорогу от Териберки до Баренцевого моря. Кроме того, скорость ветра снизилась до 5-6 метров в секунду, поэтому вертолетные съемки прошли без эксцессов.

Кстати, съемки на этом летательном средстве стали настоящим испытанием для съемочной команды, с которым они блестяще справились. По сюжету участники экспедиции попадают в болтанку.

«Режиссеры и продюсеры дали задание пилотам всячески раскачивать вертолет. И мы всерьез опасались, что грохнемся. Впрочем, все страхи компенсировались возможностью любоваться видами Баренцева моря благодаря вертолетным съемкам», — рассказывает Николай Ковбас.

Милены Радулович призналась, что никогда не видела столько снега сразу. Впрочем, по ее словам, местные жители уверяли, что в этом году его было немного.

Как работали художники-постановщики

Облик эпохи 80-х создавали оператор Гайк Киракосян и художник-постановщик Марсель Калмагамбетов. Кстати, сначала художники сделали маленький макет декораций и только потом перешли на «чистовик».

Чтобы воссоздать атмосферу 80-х, было решено по-минимуму обойтись компьютерной графикой. Кинематографисты сделали акцент на других составляющих.

«Если кино про 80-х, то зрителю будет и проще поверить в него, если фильм будет выглядеть так, словно в 80-х его и сняли. Поэтому мы и сделали акцент на декорациях, гриме и аниматронике», — поясняет Арсений Сюхин.

Над созданием пластического грима и физических спецэффектов работали участники команды Galaxy Effects, на счету которых такие фильмы, как «Притяжение», «Т-34» и «Вратарь галактики».

Также оператор Гайк Киракосян и художник-постановщик Марсель Калмагамбетов разрабатывали цветовое решение картины. В основном в ленте используются три основных цвета: серый, желтый и красный. Первый является практически базовым в этой ленте, желтый используется в цветах костюмов, а красный создает атмосферу напряженности и тревоги.

По словам Гайка Киракосяна, по мере развития сюжета ленты менялся цвет, уменьшалась яркость освещения и насыщенность цветов.

О чем фильм

По словам создателей картины, каждый увидит в этом фильме что-то свое. Так, Милена Радулович считает, что картина «Кольская сверхглубокая» — это лента о выборе, который делает каждый из нас. И если не определится с ним вовремя, то жизнь это сделает за нас.

Николай Ковбас полагает, что это фильм о попытке остаться Человеком при любых обстоятельствах. А Найк Кирокосян полагает, что это фильм о всех нас, считающих, что мы познали тайны природы, но на самом деле это большое заблуждение. И нам предстоит еще немало удивительных открытий.

Смотрите фильм с 4 ноября. Мы потом соберем самые интересные отзывы зрителей и опубликуем их!