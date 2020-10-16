Российский мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей» наградили на кинофестивале в Калифорнии

И снова отечественный кинематограф отмечен на международном фестивале. На этот раз победа за российской анимацией: полнометражный мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей» от отечественной студии Wizart получил награду «Лучшая сюжетная линия» на калифорнийском мероприятии Catalina Film Festival, которое прошло в конце сентября в онлайн-формате.

Как передает ТАСС со ссылкой на создателей картины, это был единственный представитель России, прошедший отбор данного фестиваля, а еще единственный анимационный фильм из всего конкурса.

Основатель и руководитель фестиваля Рон Труппа, отметил, что уже давно следит за творчеством студии Wizart и успел стать его поклонником. Ему нравятся сюжеты и картинка, которые производят эти аниматоры.

Добавим, что «Волки и овцы» конкурировали с 14 полнометражными лентами из 8 стран мира. Приятно знать, что на западе российскую анимацию признают не только качественной, но и конкурентоспособной на мировом уровне.