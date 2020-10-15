Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе: в Голливуде собрали звездный состав для комедии про астрономов

Главные герои узнают о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба, но никто им не поверит.

А в Голливуде готовится очередной кинохит с выдающимся коктейлем из актеров. Netflix собрал Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и 71-летнюю Мерил Стрип для съемок комедии про астрономов. Проект называется Don’t Look Up («Не смотри вверх»), и кроме основного состава известных артистов, в нем ожидается множество камео. Свое желание появиться в картине уже выказали звезда «Друзей» Мэттью Перри и певица Ариана Гранде.

В этой ленте Ди Каприо снова сыграет с Джоной Хиллом, своим напарником по «Волк с Уолл-стрит». Также в составе заявлен Химеш Патель, засветившийся в музыкальном фильме Yesterday.

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Как передает The Hollywood Reporter, Ди Каприо и Лоуренс сыграют двух малоизвестных астрономов, которые вычислили, что через шесть месяцев на Землю рухнет огромный метеорит. Они стремятся предупредить население планеты о катастрофе, запускают кампанию в СМИ, но никто им не верит.

Съемки картины должны начаться в Америке уже 19 ноября.