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Мания величия: Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме

За съемки взялся амбициозный режиссер Ридли Скотт.

Мания величия: Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме
Хоакин Феникс поразил Голливуд своим «Джокером». Что он он сможет сделать с образом Наполеона? Фото: globallookpress.com

Оскароносный режиссер Ридли Скотт, подаривший зрителям «Чужого», «Гладиатора» и «Марсианина» нацелился на новый масштабный проект. Как сообщает Deadline, он хочет снять фильм об императоре Наполеоне с Хоакином Фениксом в главной роли.

Название картины — Kitbag. Слово взято из поговорки «В каждой солдатской сумке спрятан генеральский штаб», где оно обозначает сумку. Режиссер хочет представить личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное восхождение к власти. Львиную долю сюжета будут занимать отношения главного героя с женщинами, но картина не обойдет стороной знаменитые сражения императора, покажет его как безжалостного, амбициозного и гениального в военной стратегии человека.

Издание отмечает, что пандемия нисколько не ослабила творческий аппетит Скотта. Заканчивая производство фильма «Последняя дуэль» (кстати, тоже историческая лента о Франции), он собирается снять картину «Гуччи» с Леди Гагой, Робертом Де Ниро, Аль Пачино, Адамом Драйвером и Джаредом Лето. Ну, а историей Наполеона займется сразу после нее.

Тэги

исторический фильмНаполеонРидли СкоттФранцияХоакин Феникс