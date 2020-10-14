Киану Ривз — главный по интиму: составлен рейтинг актеров, часто участвующих в постельных сценах

У звезды «Матрицы» оказалось больше всего экранного времени, проведенного в жарких объятиях с партнершей.

Портал The Ringer опубликовал большую статью о современных голливудских секс-символах среди мужчин. Ее автор отмечает, что, чем выше звездный статус актера, тем меньше у него постельных сцен. Количество интима и обнаженки с его участием обратно пропорционально гонорару, который артист требует за участие в проекте. К примеру, Дуэйн Джонсон и Крис Хемсворт, которые снимаются, в основном, в высокобюджетных фильмах для всей семьи, пылкую страсть на экране почти не изображают.

Однако данная статья больше всего интересна таблицей, в которой актеры расположены по общему времени интимных сцен в их фильмах. Лидером по этому показателю стал Киану Ривз. Он демонстрировал секс 569 секунд в 12 фильмах. На втором месте — Роберт Паттинсон (411 секунд в 8 фильмах), на третьем — Джейк Джилленхол (404 секунды в 10 фильмах).

Далее по рейтингу идут Брэд Питт, Роберт Дауни – младший, Марк Уолберг, Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек и Том Круз. Замыкает десятку совсем еще молодой Тимоти Шаламе. Хемсворт попал только на 15-е место, Джонсон — на 23-е.