В фильме про Фуриосу из «Безумного Макса» сыграют Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт

В спин-оффе про Фуриосу из «Безумного Макса» сыграет 24-летняя Аня Тейлор-Джой, звезда фильмов «Сплит» и «Новые мутанты». Об этом сообщает Deadline, отмечая, что картина находится в продвинутой стадии разработки. Ее режиссер и автор сценария Джордж Миллер рассказал изданию, что у героини глубокая предыстория, и зрители, наконец, получат возможность с ней познакомиться.

В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» Фуриосу сыграла оскароносная Шарлиз Терон. Она была не прочь появиться и в приквеле приключений героини, но тогда киношникам пришлось бы ее омолаживать, поэтому было принято решение взять молодую актрису. Компанию Ане составит звезда Marvel Крис Хемсворт. С этим богатырем фильм значительно набирает вес в рейтинге ожидания. Также к съемочной группе присоединятся многие специалисты, работавшие над «Дорогой ярости».

О сюжете пока ничего не известно. Ясно, что зрителям расскажут, как Фуриоса докатилась до жизни такой, какой мы ее увидели в «Безумном Максе».

Добавим, что карьера молодой Тейлор-Джой идет в гору. Недавно она закончила съемки в хорроре «Прошлой ночью в Сохо», а сейчас снимается в исторической картине «Северянин». Из недавних шедевров: она появилась в романтической комедии «Эмма» по роману Джейн Остин и научно-фантастических триллерах «Сплит» и «Стекло». А скоро на Netflix выйдет мини-сериал «Ферзевый гамбит», где она играет шахматного вундеркинда.