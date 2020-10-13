В официальном трейлере сиквела «Последнего богатыря» появился дерзкий Колобок

13 октября в Сети появился официальный трейлер продолжения фильма «Последний богатырь» под названием «Корень зла». Ранее у фильма был только тизер-трейлер.

В новом ролике создатели показали больше впечатляющих и комичных кадров. Например, главный герой Иван привез в волшебное царство Белогорье из современной России электроприборы и генератор, потому что не смог приспособиться к традиционному быту. Также стало понятно, что он будет ревновать свою возлюбленную Василису к Финисту Ясному Соколу, который в отличие от него действительно обладает богатырской силой. Ну а самым большим подарком для зрителей стал персонаж Колобок — быстрый как комета, острый на языки озвученный Гариком Харламовым. А еще в трейлере засветились летающий кит, маленький трехглавый дракон и гигантская богатырская голова.

Стоит отметить, что в некоторых сценах создатели сиквела явно вдохновлялись сериалом «Игра престолов». К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и Елена Валюшкина.

Выход картины в кинотеатрах намечен на 1 января 2021 года.