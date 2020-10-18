Куда делась грудастая дама и другие интересные факты о фильме «Афоня»

45 лет назад Георгий Данелия снял трагикомедию о душевных метаниях советского сантехника.

Грудастую даму на танцах, которая приглянулась было герою Леонида Куравлева, сыграла Татьяна Распутина. Она эмигрировала в США, где умерла в 2003 году в 60 лет.

Как рассказывал сам режиссер Георгий Данелия, в лифчике актрисы манка, а сзади его крепко завязал муж костюмерши (та заболела и прислала супруга на замену).

Эту сцену все помнят по реплике персонажа Борислава Брондукова (слева): «Гони рубль, родственник! Афоня мне рубль должен! Два!» А в этот момент Коля (Евгений Леонов) ходит по квартире Афони и говорит: «Живу как в пещере. Полная изоляция!» В 2020-м фраза приобрела новый смысл.

Штукатур Коля (Евгений Леонов) то и дело напевает под нос русскую народную: «На речке, на речке, на том бережочке/Мыла Марусенька белые ноги…» Эту песню Леонов поет почти во всех фильмах Данелии — это была их фишка.

Неслыханное дело: постельная сцена в советском кино! Правда, герои Леонида Куравлева и Евгении Симоновой всего лишь разговаривают. На съемках актер наотрез отказался снимать майку.

Зрители не сразу узнают Нину Русланову (подруга Афони, бросившая его). На момент премьеры актрисе было 30, и она отлично сыграла в эпизоде красивую, но злую и уставшую женщину.

Часть фильма снимали в Ярославле. В 2010 году там открыли памятник Афоне и штукатуру Коле — в центре города, у кафе «Афоня» (ул. Нахимсона, д. 21а).

А любимый фильм вы в любой момент можете пересмотреть на YouTube.