«Игры судьбы» и другие премьеры недели

«Игры судьбы» (оригинальное название — Adam), 2020, США, драма

Всем нам знакомо выражение «положить фильм на полку», но эксклюзивного права на это понятие у отечественного кинематографа все же нет. За океаном фильмам тоже порой приходится полежать на полке — скажем, лет девять.

Именно столько ждала своего часа картина «Игры судьбы»: эта типовая американская драма об успешном мужчине, внезапно оказавшемся в инвалидной коляске, хоть и считается свежим релизом, была снята в 2011 году.

Сложно сказать, что в ней смущало продюсеров — да, шедевр в данном случае явно не состоялся, но и полным провалом ленту не назовешь, особенно с учетом присутствия в ней знаменитой шведки Лены Олин, уморительно сыгравшей русскую сиделку по имени Евгения.

Режиссер: Майкл Аппендаль. В ролях: Аарон Пол, Лена Олин и др.

В российском прокате с 15 октября.

«Ночной портье» (оригинальное название — The Night Clerk), 2020, США, триллер

Странноватый парень, нашпиговавший отель, в котором он трудится администратором, кучей камер, буквально напрашивается на звание классического киношного маньяка. Однако в случае с Бартом Бромли все обстоит несколько иначе — юноша-аутист, подглядывающий за своими клиентами, не преследует никаких дурных целей, в том числе и сексуального свойства.

Камеры — его способ общаться с людьми, и даже самые близкие из них (например, мать) вынуждены с этим мириться. Но однажды установленная в одном из номеров камера покажет Барту что-то очень похожее на убийство, а затем в гостинице поселится невероятно красивая девушка, и в голове юного аутиста, привыкшего раскладывать все по полочкам, наступит полнейший хаос.

Слегка хаотичным и в то же время предсказуемым выглядит и сценарий «Ночного портье». Положение спасает сыгравший главную роль Тай Шеридан — вдохновенная работа 23-летнего американца помогает замаскировать сюжетные огрехи, а также забыть о том, что подглядывать все-таки нехорошо.

Режиссер: Майкл Кристофер. В ролях: Тай Шеридан, Ана де Армас и др.

В российском прокате с 15 октября.

«Все оттенки Токио» (оригинальное название — Lost Girls and Love Hotels), 2020, США, драма

Жить в Японии, учить местных стюардесс правильно произносить по-английски фразу «Пристегните ремни» — ну разве это не мечта? Однако героиня фильма «Все оттенки Токио», американка Маргарет, чувствует себя в японской столице одинокой, а в качестве лекарства от одиночества использует алкоголь, наркотики и случайные связи.

Одна из них порождает целую россыпь проблем, ибо мужчина, с которым умудрилась переспать Маргарет, оказывается важной шишкой в мире японской организованной преступности.

Режиссер: Уильям Олссон. В ролях: Александра Даддарио, Такэхиро Хира и др.

В российском прокате с 15 октября.