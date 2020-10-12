«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом голливудском фильме

Картину снимет режиссер Пэтти Дженкинс, которая уже работала с актрисой в супергеройском кино.

Режиссер и исполнительница главной роли супергеройского фильма «Чудо-женщина» воссоединятся на площадке, чтобы снять фильм о Клеопатре, царице Египта. Как передает издание Variety, студия Paramount Pictures выиграла права на этот фильм, обойдя таких конкурентов, как Apple, Universal, Warner Bros. и Netflix. Теперь историческую драму снимет Пэтти Дженкинс, а главную роль сыграет Галь Гадот.

Голливуд любит Клеопатру и не жалеет денег, когда дело касается экранизации ее истории. В 1963 году студия 20th Century Fox сняла фильм, в котором египетскую царицу сыграла Элизабет Тейлор. Кинокомпания потратила на съемки 44 миллиона долларов и чуть было не разорилась. Ну а как вы хотели: нужно же было показать весь блеск и величие Древнего Египта. Сейчас, к счастью, у киношников есть компьютерная графика, благодаря которой можно сделать любой фон.

Напомним, биография Клеопатры дает огромный простор для глубокого художественного кино. Царица известна своей любовной связью с римским полководцем Марком Антонием и императором Юлием Цезарем. Во время ее правления Египет был завоеван Римской империей, и женщина покончила с собой, чтобы не попасть в плен.

Издание сообщает, что компания Sony тоже давно занимается съемками фильма о древней царице, но его степень готовности не известна. Ходили слухи, что в проекте участвовали Анджелина Джоли и Леди Гага.