Новый график: премьеры каких фильмов снова перенесли из-за коронавируса

Долгожданную премьеру фильма Алексея Учителя «Цой» перенесли. Причиной стала смена дистрибьютора. Теперь выпуском картины в кинотеатры займется «Каропрокат». Ждать осталось недолго – премьерный показ запланирован на 12 ноября.

Еще одна хорошая новость для киноманов – на 3 декабря запланирована премьера «Охотника на монстров» с Милой Йовович. Ранее сообщалось, что фантастический экшн покажут только в 2021 году.

Изменения в графике случились и с проектами Warner Bros. «Дюну» и «Матрицу-4» перенесли на сентябрь и декабрь 2021 года соответственно.

А «Бэтмена» и «Флеш» покажут в марте и ноябре 2022-го. С датами «Черного Адама» и «Майнкрафта» пока не определились. Проекты Universal – блокбастеры «Не время умирать» и «Форсаж-9» зрители посмотрят только в апреле и мае следующего года.

В ноябре киноманы увидят ряд новинок. 26 ноября состоится премьера «Искусственного интеллекта», 19 ноября – покажут российский триллер «Бег», а 20 ноября выйдет еще одни триллер от «Централ Партнершип» — «Беги». 12 ноября состоится премьера «Дичи» (Universal).

Российский мультфильм «Кот под прикрытием» от «Наше кино» покажут уже 4 ноября. В этот же день состоятся еще три премьеры – «Друзья на свою голову», «В чужой шкуре» и «Выбивая долги».