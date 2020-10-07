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Марина Александрова «закрутила роман» с Максимом Авериным в «Катране»

Проект стартует на Первом канале 12 октября.

Марина Александрова «закрутила роман» с Максимом Авериным в «Катране»
Александрова «закрутила роман» с Авериным в «Катране». Фото: пресс-служба Первого канала

12 октября поклонников майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) и его верной помощницы Сони Тимофеевой (Марина Александрова) ждут хорошие новости: на Первом канале стартует продолжение сериала. «Катран» — именно такое название получил сезон — перенесет зрителей в 70-е годы прошлого века.

Сюжет закручивается после двойного убийства на подмосковной даче молодой картежницы Киры Миллер и ее любовника — полковника МВД Виктора Потапенко.

Все ниточки приводят сыщиков в мир жестоких подпольных казино, которые назывались «катранами».

Марина Александрова призналась, что после съемок в телесериале «Мосгаз» ей хотелось больше красоты, поэтому в новом сериале у ее героини большая любовная линия.

Максим Аверин
Максим Аверин. Фото: пресс-служба Первого канала

Во время игры в казино она познакомится с Борисом по прозвищу Музыкант и потеряет голову. Кстати, роль Бориса досталась Максиму Аверину, пишет ФАН.

«Соня попадает в закулисье гламурной жизни того времени, и ей нужно соответствовать. Кроме того, она теряет голову, у нее случится невероятная любовь… Поэтому будет очень ярко, красиво и азартно!» — говорит актриса.

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