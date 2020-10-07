Марина Александрова «закрутила роман» с Максимом Авериным в «Катране»

12 октября поклонников майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) и его верной помощницы Сони Тимофеевой (Марина Александрова) ждут хорошие новости: на Первом канале стартует продолжение сериала. «Катран» — именно такое название получил сезон — перенесет зрителей в 70-е годы прошлого века.
Сюжет закручивается после двойного убийства на подмосковной даче молодой картежницы Киры Миллер и ее любовника — полковника МВД Виктора Потапенко.
Все ниточки приводят сыщиков в мир жестоких подпольных казино, которые назывались «катранами».
Марина Александрова призналась, что после съемок в телесериале «Мосгаз» ей хотелось больше красоты, поэтому в новом сериале у ее героини большая любовная линия.
Во время игры в казино она познакомится с Борисом по прозвищу Музыкант и потеряет голову. Кстати, роль Бориса досталась Максиму Аверину, пишет ФАН.
«Соня попадает в закулисье гламурной жизни того времени, и ей нужно соответствовать. Кроме того, она теряет голову, у нее случится невероятная любовь… Поэтому будет очень ярко, красиво и азартно!» — говорит актриса.