«Не облажайся!»: Дэниел Крейг дал наставление новому исполнителю роли Джеймса Бонда

Последний фильм с участием актера еще не показали, а зрители уже ищут ему преемника.

Актер Дэниел Крейг появился в вечернем шоу Джимми Фэллона и прокомментировал очередной перенос премьеры 25-ого фильма бондианы «Не время умирать». Напомним, выход картины снова сместился — с ноября 2020 года на апрель 2021. Исполнитель главной роли, сыгравший агента 007 в пятый и последний раз, выразил желание, чтобы у всех зрителей в мире была единая дата знакомства с новой лентой, но в безопасное время, когда кинотеатры смогут быть открыты.

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А перед этим ведущий попросил 52-летнего актера забежать немного вперед и дать совет своему преемнику, который будет играть Джеймса Бонда после него.

«Не облажайся!» — сказал Дэниел, хотя в оригинале на английском языке прозвучало нецензурное слово, которое телевизионщикам пришлось запикать.

Крейг добавил, что бондиана — это потрясающая вещь, потому новый актер не может позволить себе провалиться.

Кстати, на западе СМИ и зрители в социальных сетях уже давно обсуждают, кто будет новым Бондом. Называются кандидатуры Тома Харди, Тома Хиддлстона, Джейсона Стэйтема, Бена Барнса, Идриса Эльбы, Джуда Лоу, Майкла Фассбендера, Генри Кавилла и даже Джиллиан Андерсон, если шпиона захотят сделать женщиной.