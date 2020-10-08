Боевик «Честный вор» и другие премьеры недели

«Честный вор» боевик

Представляя на днях комедию «Сделано в Италии», мы отмечали, что 68-летний Лиам Нисон, похоже, завязал наконец с боевиками. Не случайно и сам актер обещал, что прошлогодний «Снегоуборщик» станет для него последним опусом с драками и погонями.

И вот появляется картина «Честный вор», в которой Нисон, как кажется поначалу, официально прощается с боевым прошлым — его герой, грабитель банков Том Картер, звонит в ФБР и предлагает сделку: я сдаюсь, возвращаю украденные $9 с лишним миллионов, а вы максимально смягчаете наказание.

Ради чего делать такую глупость? Конечно, ради любви — Том хочет быть честным со своей подругой и не врать ей о прошлом. Увы, на этом мелодрама заканчивается: агенты ФБР захотят присвоить миллионы Картера, а его самого убить, в связи с чем сентиментальному вору придется отложить превращение в примерного гражданина.

Откладывается и прощание Нисона с боевиками: отказаться от них актеру, как выяснилось, куда сложнее, чем его герою расстаться с украденными миллионами.

«Честный вор» (оригинальное название — Honest Thief), 2020, США, боевик.

Режиссер: Марк Уильямс. В ролях: Лиам Нисон, Джай Кортни и др.

В российском прокате с 8 октября.

«Генерал де Голль» драма

В картине «Генерал де Голль» зрители встречаются с прославленным политиком задолго до того, как его именем стали называть улицы и аэропорты. В начале Второй мировой Шарль де Голль был никому не известным военным, что не мешало ему выражать свое несогласие с трусливой, как он считал, стратегией французского правительства.

Почему же именно де Голль стал символом Сопротивления? Какую роль во всем этом сыграла супруга Шарля? Если ответы на эти вопросы волнуют вас больше, чем коронавирус и падение рубля, пропустить новую картину вы просто не имеете права.

«Генерал де Голль» (оригинальное название — De Gaulle), 2020, Франция, драма.

Режиссер: Гэбриел Ле Бомин. В ролях: Ламбер Вильсон, Изабель Карре и др.

В российском прокате с 8 октября.

Kitoboy драма

Название российской драмы «Китобой» написано английскими буквами (Kitoboy), а все потому, что ее герой, чукотский подросток, влюбился в девушку из порночата, живущую в Детройте. И вот парень уже учит язык Шекспира и мечтает ради встречи со своей музой переплыть Берингов пролив, не понимая, что от Аляски до Детройта пилить примерно столько же, сколько от Чукотки до Москвы.

Интересно, что порнозвезду в картине, только что отхватившей приз в Венеции, играет Кристина Асмус, которую не так давно незаслуженно затравили за секс-сцену в «Тексте». Видимо, Асмус вспомнила о том, что клин вышибают клином, и предложила хейтерам насладиться фильмом, в котором вся ее роль — по сути, одна сплошная секс-сцена.