Чедвиг Боузман пожертвовал часть своей зарплаты, чтобы коллега могла сняться в его фильме

В конце лета 2020 года Голливуд был потрясен неожиданной смертью актера Чедвига Боузмана. Звезда «Черной пантеры» скончался от рака, и его звездные коллеги опубликовали о нем множество трогательных слов. Но об этом артисте вспоминают хорошее не только из-за трагичной кончины в самом расцвете лет. Он действительно сделал много добрых дел для своих товарищей по съемочной площадке.

1 октября вышел новый выпуск журнала Empire, в котором 38-летняя актриса Сиенна Миллер вспоминает, как Боузман отдал ей часть своей зарплаты в тяжелый для нее период.

В 2019 году вышел фильм «21 мост», в котором Чедвиг был продюсером и исполнителем главной роли. В качестве партнерши на экране он пригласил в проект красавицу Сиенну, но ей тогда очень не хотелось сниматься. Миллер рассказывает, что мужчина был большим поклонником ее таланта и активно зазывал в свой фильм. Но она к тому моменту очень много снималась ради заработков и была крайне измотана работой. В добавок, ее дочь только пошла в школу, и актриса решила, что какое-то время должна отдохнуть от съемок.

Но ей очень хотелось поработать с Боузманом. Сиенна попросила у киношников внушительный гонорар, чтобы она могла решить свои жизненные проблемы, но студия не могла обеспечить ей такую сумму.

«И тогда Чедвик пожертвовал часть своей зарплаты, чтобы мне заплатили столько, сколько я просила. Он сказал, что я этого заслуживаю, — вспоминает Миллер. — Я не знала, рассказывать эту историю или нет, и молчала о ней. Но сейчас я делюсь ею, потому что думаю, что это свидетельство того, кем он был».

Щедрость Боузмана поразила женщину. Такие поступки, по ее словам, в Голливуде просто не встречаются.

Напомним, актер скончался 28 августа от рака прямой кишки. До этого он четыре года в тайне от коллег боролся с этим тяжелым заболеванием.