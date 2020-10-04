Непобедимая Милла Йовович возвращается: вышел тизер фильма «Охотник на чудовищ»

В 2016 году вышел последний фильм кинофраншизы «Обитель зла». Но ее звезда, актриса Милла Йовович не отказалась от проектов в по компьютерным играм, в которых она играла бы отважную воительницу. В том же году стало известно, что ее муж — режиссер Пол Андерсон — будет снимать кино по видеоигре Monster Hunter (от той же японской компании, что создала Resident Evil). Съемки прошли в ЮАР в 2018-ом, и вот 3 октября 2020 года вышел первый тизер картины «Охотник на чудовищ».

Ролик длится всего 16 секунд, но на нем видно, как героиня Йовович по прозвищу Артемида стреляет из пулемета по огромного рогатому монстру, который вылез из песка. По сюжету, группа солдат попадает в параллельный мир, где правят гигантские чудовища. Огневая мощь армии оказывается бесполезна против этих созданий, но землян спасает местный Охотник, который знает, как противостоять кровожадным хищникам. Он и главная героиня делятся друг с другом своими навыками, чтобы выжить в этом неприветливом мире.

Трейлер сообщает, что фильм выйдет в кинотеатрах в декабре 2020-го, хотя ранее появилась информация, что релиз картины перенесли на следующий год. Добавим, что, помимо Йовович, в ней снялись рэпер T.I. (ранее появлялся в фильмах про Человека-муравья) и актер Рон Перлман (играл Хеллбоя).