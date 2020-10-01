Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют в фильме о создании культового «Крестного отца»

В Голливуде новый тренд: снимать кино о том, как снимали кино. Причем речь идет о создании художественных, а не документальных фильмов.

К примеру, режиссер Барри Левинсон задумал снять картину «Фрэнсис и «Крестный отец» — о том, как Фрэнсис Форд Коппола создавал свою культовую ленту. Как сообщает Deadline, сыграть последнего пригласили актера Оскара Айзека, а Джейку Джилленхолу досталась роль продюсера Роберта Эванса — бывшего главы студии Paramount.

Драматическая лента, расскажет о том, как непросто было снять легендарный гангстерский фильм. Дебаты вызывало все — от бюджета до подбора актеров. Студия была на грани закрытия, ей требовался настоящий хит, но реальные мафиози пытались помешать процессу выхода картины, настолько правдиво показывающей их дела.

«Из безумия производства, несмотря ни на что, родился фильм, который стал классикой», — говорит Левинсон.

Кстати, Фрэнсис Форд Коппола, который недавно обновил третью часть «Крестного отца», одобрил его работу.

«Любой фильм, который сделает Барри Левинсон, о чем бы он ни был, будет интересным и стоящим!» — сказал культовый режиссер.

Напомним, что первый «Крестный отец» вышел в 1972 году. Картина получила три «Оскара» и на долгие годы вписала себя в список лучших работ американского кинематографа.