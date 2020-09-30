«Не знаю, что мне интересно»: Энистон призналась, что уже два года подумывает уйти из кино

Один из последних проектов актрисы «высасывал из нее жизнь».

Звезда сериала «Друзья», 51-летняя Дженнифер Энистон не живет одним лишь своим успехом 90-ых годов, у женщины и сейчас немало рабочих проектов. Однако на днях она призналась подкасту SmartLess, что в последние два года не раз думала завершить актерскую карьеру.

«Такое случалось после того, как я заканчивала работу и думала: «Ого, это действительно высосало из меня жизнь. И я уже не знаю, что мне интересно», — сказала актриса.

Она призналась, что уже не раз внутренне зарекалась возвращаться на съемочную площадку и начинать новые проекты. Звезду сериалов спросили, чем бы она занялась, если бы завязала с актерской игрой. Дженнифер ответила, что была бы счастлива стать дизайнером интерьеров, ведь это занятие делает ее по-настоящему счастливой.

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Напомним, что 2019 году вышел фильм с Энистон «Загадочное убийство» в жанре детективной комедии, а сейчас женщина снимается в популярном американском драматическом сериале «Утреннее шоу» вместе с Риз Уизерспун и Стивом Кареллом.