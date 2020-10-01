Политическая комедия «Честный кандидат» и другие премьеры недели

«Честный кандидат»

В США, где народ за консерваторов голосует вдвое активнее, чем за либералов, любой сносный кандидат-демократ является товаром штучным. Именно поэтому прожженный столичный политтехнолог Гэри Циммер (Стив Карелл) мчится в захолустный городок, где обитает отставной полковник Хэстингс (Крис Купер), однажды толкнувший на собрании муниципалитета пламенную речь и ставший героем интернета.

Гэри чувствует в полковнике невероятный потенциал и начинает проталкивать его на местных выборах мэра. Логика проста: сегодня харизматичный отставник идет в мэры, завтра — в губернаторы, ну а послезавтра многострадальная демократическая партия получит в лице полковника полновесного претендента на президентское кресло.

Политическая комедия «Честный кандидат» — это вывернутый наизнанку и перенесенный за океан «День выборов», лихо придуманный, вдохновенно снятый и, что особенно приятно, дающий возможность понаблюдать за тем, как человек, привыкший вершить судьбы мира и считать избирателей дураками, остается в итоге в дураках сам.

«Честный кандидат» (оригинальное название — Irresistible), 2020, США, комедия.

Режиссер: Джон Стюарт. В ролях: Стив Карелл, Роуз Бирн и др.

В российском прокате с 1 октября.

«Семейка Бигфутов»

Франко-бельгийский мультик «Стань легендой! Бигфут», герой которого, застенчивый подросток Адам, обнаружил в себе сверхспособности и прямое родство с мифическими древними существами, обзавелся продолжением.

В «Семейке Бигфутов» Адам опять будет искать папу-Бигфута, который отправится воевать с нефтяным магнатом, прикидывающимся ярым гринписовцем. В первой части, напомним, поиски папы увенчались успехом. Во второй тоже все будет хорошо.

«Семейка Бигфутов» (оригинальное название — Bigfoot Family), 2020, Бельгия — Франция, анимационный.

Режиссеры: Жереми Дегрусон, Бен Стассен.

В российском прокате с 1 октября.

«Капоне. Лицо со шрамом»

Наши прокатчики лихо стибрили название драмы «Капоне. Лицо со шрамом» у знаменитого фильма 1983 года с Аль Пачино в главной роли — так по крайней мере кажется поначалу. Однако, если разобраться, легендарного гангстера Аль Капоне именно так и называли — Скарфейс (Scarface, Лицо со шрамом).

К тому же посвящен новый фильм последним дням жизни Капоне, которые впавший в маразм мафиози провел во Флориде, — именно там орудовал и герой Аль Пачино Тони Монтана. Ну а с учетом того, что в конце фильма Капоне, сыгранный как всегда безупречным Томом Харди, возьмет в трясущиеся руки автомат и начнет расстреливать всех подряд, параллели с картиной 1983 года и конкретно одной из самых знаменитых сцен в истории кино станут и вовсе очевидными.

«Капоне. Лицо со шрамом» (оригинальное название — Capone), 2020, США, драма.

Режиссер: Джош Транк. В ролях: Том Харди, Кайл Маклахлен и др.

В российском прокате с 1 октября.