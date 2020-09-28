Вслед за Русалочкой: Disney назначил на роль феи Динь-Динь темнокожую актрису

В новом фильме «Питер Пэн и Венди» за магию будет отвечать 20-летняя Яра Шахиди.

Студия Disney нашла актрису на роль феечки Динь-Динь (Tinker Bell) для предстоящего игрового фильма «Питер Пэн и Венди». Как сообщает издание Deadline, голливудские киношники продолжили свой поход в сторону толерантности и взяли 20-летнюю темнокожую актрису Яру Шахиди, восходящую звезду американского ТВ.

Девушка известна по ролям в сериале «Черноватый» и его спин-оффе «Повзрослевшие». Теперь же ей предстоит сыграть фею, которая на экране всегда была светлокожей блондинкой. Кстати, ранее ходили слухи, что в новой экранизации Динь-Динь сыграет Марго Робби. Но после кастинга Холли Бэйли на роль Русалочки стоит ли удивляться выбору студии.

«Спасибо за всю вашу любовь. Это действительно много значит для меня. Я с нетерпением жду этого приключения!» — написала Яра в Instagram, опубликовав рисунок темнокожей феи.

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Добавим, что злодея капитана Крюка в постановке будет играть Джуд Лоу, а главные роли исполнят Александр Молони и дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Сама история, напомним, рассказывает о летающем мальчике Питере Пэне, который уносит детей в волшебную страну, где можно не взрослеть.