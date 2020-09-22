«Мы не говорим о своих чувствах»: Кит Харингтон обозначил проблему современных мужчин

Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон больше не хочет играть скупых на эмоции, молчаливых мужчин. Его Джон Сноу стал иконой поп-культуры, но запомнился так же и тем, что стоически принимал все суровые испытания, что уготовили ему сценаристы. 33-летний артист надеется, что впредь он будет играть менее «героических» персонажей, более открытых и чувствительных.

В интервью изданию The Telegraph, актер поделился мнением, что у современных мужчин есть проблема с выражением эмоций — некий внутренний блок на чувства, который образовался после тяжелых испытаний Второй мировой войны и до сих пор передается от отца к сыну.

«Мы не говорим о своих чувствах, потому что это выражение слабости, потому что это не мужское начало», — рассуждает Харингтон.

Артист признался, что больше не хочет возвращаться к образу сурового и закрытого Джона Сноу. Он считает, что это не тот тип мужчины, который должен видеть мир. А еще Кит рассказал, что его с детства воспитывали «гендерно-гибким»: когда мальчик просил игрушки, не соответствующие его полу, мама нередко покупала ему кукол и другие «девчачьи» забавы. Так, актер вырос с понимаем, что суровая брутальность — не единственный путь развития для мужчины, всегда должно быть место и для чувств.