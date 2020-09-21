Бекмамбетов и Александрова будут судить иностранные фильмы на Московском кинофестивале

Московский международный кинофестиваль, который пройдет в российской столице с 1 по 8 октября, объявил список конкурсных фильмов. Отечественных кинолент в нем всего четыре.

— «Бесплодная невеста», Индия;

— «Блокадный дневник», Россия (режиссер — Андрей Зайцев);

— «В тени», Турция;

— «Гипноз», Россия (режиссер — Валерий Тодоровский);

— «Дочь рыбака», Азербайджан;

— «Как сыр в масле», Израиль;

— «Мелодия струнного дерева», Россия (режиссер — Ирина Евтеева);

— «На дальних рубежах», Россия (режиссер — Максим Дашкин);

— «Предвыборная кампания», Молдавия;

— «Распоряжение», Бразилия;

— «Растворяться», Казахстан, Корея;

— «Судьба», Казахстан;

— «Хильда», Великобритания.

На открытии фестиваля покажут фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина, а на закрытии — драму «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.

Также объявлен состав жюри кинофестиваля. Оценивать картины будут известный режиссер Тимур Бекмамбетов, его зарубежные коллеги Александр Йорданеску и Махмуд Солиман, британский критик Брайан Вайнер и российская актриса Марина Александрова.