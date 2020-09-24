Романтическая комедия «Сделано в Италии» и другие премьеры недели

«Сделано в Италии» (оригинальное название — Made in Italy), 2020, Великобритания — Италия, комедия.

Лиам Нисон последние лет десять играл в боевиках типа «Заложницы» — иногда казалось, что продюсеры отобрали у актера паспорт и заставляют отрабатывать карточный долг. Ведь если бы у оскаровского номинанта была возможность в паспорт заглянуть, он бы обнаружил там цифру 68 — в таком возрасте махать кулаками глупо. А вот играть в романтических комедиях — нет.

«Сделано в Италии» — классический ромком, авторы которого не стесняются цитировать «Хороший год» и прочие милые фильмы про бегство из сурового мегаполиса в сентиментальную европейскую провинцию, будь то французский Прованс или итальянская Тоскана. В данном случае Нисон играет художника, который почти забыл о домике на Апеннинах, доставшемся ему после смерти жены.

Сын, с которым художник не ладит, просит папу дом продать — парню (его, кстати, играет реальный сын Нисона Майкл Ричардсон) нужны деньги для открытия галереи. Семейный тандем едет в Италию, чтобы провести предпродажную подготовку и, разумеется, застревает в сказочной стране, причем вовсе не из-за отмененных по причине пандемии авиарейсов.

Режиссер: Джеймс Д’Арси. В ролях: Лиам Нисон, Майкл Ричардсон и др.

В российском прокате с 24 сентября.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна», 2020, Россия, анимационный.

Третья часть отечественной анимационной франшизы про четвероногих космонавтов выходит спустя семь лет после второй и в прямом смысле слова опускает героев с небес на землю. Действие мультика «Белка и Стрелка: Карибская тайна» разворачивается преимущественно в пределах атмосферы, в то время как в первых двух сериях лающий дуэт предпочитал находиться в космическом пространстве.

Хвостатые герои отправляются на братскую (не забываем, что речь идет о советских временах) Кубу с целью помочь Фиделю Кастро и Ко разобраться с гигантским смерчем, высасывающим воду вокруг Острова свободы.

Режиссер: Инна Евланникова.

В российском прокате с 24 сентября.

«Гнездо» (оригинальное название — The Nest), 2019, Великобритания, драма.

Герой драмы «Гнездо» — бывший лондонский брокер по имени Рори (Джуд Лоу), который переехал к жене в США и неплохо там устроился, но затем вдруг объявил о намерении вернуться в Туманный Альбион. Якобы у Рори появилась там бизнес-возможность, которая откроет перед ним блестящие перспективы и обеспечит его семье новый уровень жизни.

Чтобы соответствовать ожиданиям супруги, Рори снимает старинный особняк и начинает вести гламурную жизнь — светские рауты, дорогие костюмы, шикарные машины. Старательно пуская пыль в глаза окружающим, герой Джуда Лоу все сильнее отдаляется от реальности и своих близких, делая фешенебельное семейное гнездышко чертовски неуютным.

Режиссер: Шон Даркин. В ролях: Джуд Лоу, Кэрри Кун и др.

В российском прокате с 24 сентября.