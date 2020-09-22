Премьера «Марионеток» и другие ужастики про детей, вызывающие недетский испуг

А помните «Омена»? До сих пор страшно вспоминать!

24 сентября в российский прокат выходит мистический триллер «Марионетка», главная героиня которого – детский психотерапевт, которая проводит консультации с мальчиком.

Вскоре ребенок начинает рисовать леденящие душу сюжеты и впоследствии они… сбываются!

Мы решили вспомнить и другие кинокартины о детях, вселяющих ужас.

«Сомния» (2014)

Супруги Джесси (Кейт Босуорт) и Марк (Томас Джейн) Хобсон потеряли маленького сына. Шанс на счастливую жизнь они видят в усыновлении замечательного восьмилетнего мальчика Коди (Джейкоб Трамбле).

После смерти родной матери он скитается по приемным семьям: одна пара его предыдущих приемных родителей исчезла, с другой тоже не сложилось – сначала умерла мать, а затем сошел с ума отец. Мальчик очень боится засыпать по ночам. И вскоре родители поймут, почему: когда Коди спит, его сны оживают. И не дай никому бог, если мальчику приснится кошмар!

Кстати! В недавно вышедшем в онлайн-кинотеатрах фильме «Час истины» упомянутый выше Томас Джейн и Энн Хеч сыграли супругов, у которых бесследно пропадает дочь. Однако никто не догадывается, что за этим исчезновением скрывается страшная правда…

«Дитя тьмы» (2009)

Семейная пара Кейт и Джон Коулман (их сыграли Вера Фармига и Питер Сарсгаард), тяжело переживающие потерю нерожденного ребенка, решаются удочерить 9-летнюю девочку по имени Эстер (Изабель Фурман). Она тоже переживает потерю близких: ее предыдущие приемные родители, которые перевезли ее в США из одной и стран бывшего СССР – семья Саливанов (да-да, снова эта фамилия, как и в картине «Дело №39») – погибла во время пожара.

Семье Коулман сразу понравилась Эстер: она умна и аккуратна, а к новому приемному отцу она сразу же прониклась любовью. Однако вскоре становится понятно, что ее любовь к отцу далека от дочерней. И это не единственная из странностей, с которыми придется столкнуться Коулмана. И, поверьте, не самая ужасная!

Кстати! Картина в свое время вызвала волну протестов со стороны организаций, поддерживающих международное усыновление.

«Дело №39» (2007)

Социальный работник Эмили Дженкинс (Рене Зеллвегер) решает взять под опеку девочку Лилит Салливан (Джодель Ферланд), которая подвергается насилию со стороны родителей. Да что там насилию, они якобы пытались ее убить! Девочка посещает групповую детскую посттравматическую терапию под руководством друга Эмили, психолога Дага Эймса.

Но когда один из юных участников терапии убивает своих родителей, Даг понимает, что девочка не так проста, как кажется…

Кстати! Психолога Дага Эймса играет сам Брэдли Купер. А роль Лилит могла достаться Хлое Грейс Морец и Изабель Фурман (она сыграла в следующем фильме в нашем обзоре – «Дитя тьмы»).

«Омен» (1976)

Классический «Омен» Ричарда Доннера, удостоенный премии «Оскара» (и пускай, что за музыку). Довольно редкий случай для фильма ужасов!

По сюжету картины, ребенок американского дипломата в Италии Роберта Торна (Грегори Пек) и его жены Кэтрин (Ли Ремик) рождается мертвым. Местный священник предлагает Роберту усыновить мальчика-сироту, который появился на свет одновременно с ребенком Торна, а его мать умерла при родах. Роберт соглашается, а жене о подмене не сообщает. Так в семье Торн появляется маленький Дэмиен с родимым пятном в виде трёх шестерок. Когда Дэмиену исполнилось пять лет, он начал творить жуткие вещи!

Кстати! Дэмиена Торна сыграл мальчик по имени Харви Спенсер Стивенс. Как вспоминал режиссер Ричард Доннер, во время проб он попросил четырехлетнего Харли напасть на него. И мальчик без раздумий ударил мужчину между ног. Так он и получил роль юного Антихриста, за которую позднее был номинирован на «Золотой глобус». Харви не стал известным актером, однако его можно увидеть в ремейке «Омена» 2006 году, там у него эпизодическая роль репортера.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

У 12-летней Риган (Линда Блэр), дочери известной актрисы Крис МакНил (Эллен Берстин), внезапно начинаются странные приступы, во время которых она начинает говорить мужским голосом и совершать необъяснимые телодвижения. Священник Ланкастер Меррин (Макс фон Сюдов), пришедший осмотреть девочку, подозревает, что девочка одержима дьяволом. И совсем не ошибся! Дальше зрителей ждут разнообразные смерти и обряд экзорцизма.

Кстати! Режиссер фильма Уильям Фридкин отправил юную Линду Блэр на психологическое обследование, чтобы увериться в том, что у нее на съемках фильма не поедет крыша.

«Дурная кровь» (1956)

В этом классическом голливудском хорроре восьмилетняя Рода (Патти Маккормак), дочь главных героев – четы Кристины и Кеннета Пенмарк (Нэнси Келли и Уильям Хоппер) – убивает одноклассников и соседей по поводу и без. В попытках разобраться в происходящем мать семейства Кристин Пенмарк выясняет, что ее настоящая мать была серийной убийцей, а Рода лишь унаследовала дурные склонности бабушки.

Кстати! Пэтти Маккормак, исполнившая роль Роды, ранее играла этого же персонажа в театральной постановке этой пьесы. А за саму кинороль Маккормак была номинирована на «Оскар» – в 11 лет!