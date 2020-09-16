Сама по себе: Мадонна снимет фильм о собственной жизни

Певица займется написанием сценария по мотивам своей биографии вместе с Диабло Коуди (фильм «Джуно»).

Студия Universal займется съемками байопика о Мадонне. Режиссером фильма станет сама певица, однако сыграть себя она доверит молодой актрисе. Над сценарием артистка будет работать совместно с Диабло Коуди, написавшей оскароносный сценарий к фильму «Джуно».

В основе сюжета картины будет история жизни Мадонны, а также ее путь к вершине музыкальных чартов и становлению в статусе иконы стиля.

К слову, певица неоднократно попадала на страницы «Книги рекордов Гиннеса»: так, Мадонна признана самой продаваемой исполнительницей всех времен, преодолевшей отметку в 300 миллионов проданных записей.

Кроме того, артистка стала самым богатым музыкантом в мире и первой женщиной поп-звездой, полностью контролирующей свой имидж и музыку. Мадонна занимает второе место по количеству пластинок, попавших в список самых продаваемых альбомов в мире, уступая лишь Майклу Джексону.

Певица пробовала себя в качестве актрисы, заняв первое место и здесь, но в негативном ключе: артистка стала единственной, кому удалось получить премию «Золотая малина» трижды в одном году — худшая роль актрисы, худшая актриса второго плана и худший экранный дуэт.

Самые известные хиты исполнительницы по версии МУЗ ТВ — «Like a Virgin», «Material Girl», «Express Yourself», «Vogue».