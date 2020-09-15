Режиссер Юрий Быков возьмется за съемки ленты «Хозяин»

Работа над картиной начнется уже в октябре 2020 года.

Кинокомпания Hype Film и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» впервые объединились для создания фильма. Это будет картина режиссера Юрия Быкова под названием «Хозяин». Проектом уже заинтересовались продюсеры из Франции, Великобритании, Швейцарии и Мексики.

Компании сообщают, что съемки должны начаться в октябре 2020 года. Как и в предыдущих работах Быкова — «Дураке» и «Майоре», — в центре сюжета окажется тема противостояния человека и системы.

«Фильм «Хозяин» — это попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности, — почему общество жестко разделено на «низы» и «верхи», возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное — сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от «Хозяина», — говорит 39-летний режиссер.

Напомним, что Быков также снял первый сезон популярного сериала «Метод» с Константином Хабенским, а в прошлом году отметился пронзительным драматическим фильмом «Сторож», в котором сам же сыграл главную роль.