Disney поделился эксклюзивным отрывком фильма «Мулан»

Совсем скоро на экраны выйдет приключенческий фильм «Мулан» по одноименному мультфильму 1998 года. История об отважной девушке из Китая в новом формате станет интересна как взрослым, полюбившим мультик в своем детстве, так и подрастающему поколению.

Долгожданная премьера состоится через считанные дни. Disney решил подогреть интерес поклонников и разместил эксклюзивный отрывок фильма:

В основе сюжета фильма — приключение отважной Мулан на службе в Имперской армии. Старшая дочь почетного воина втайне занимает место своего больного отца в войсках и встает на защиту своего народа от северных захватчиков.

Ранее стало известно, какие важные сцены были вырезаны из киноадаптации. Из фильма убрали верного друга Мулан — дракона Мушу, любимые поклонниками истории песни, а также эпизод поцелуя главной героини и персонажа по имени Chen Honghui.