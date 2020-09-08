На этот раз с роботами: Куценко предложил снять четвертую часть комедии «Любовь-морковь»

По его задумке, на этот раз персонажи будут меняться телами с машинами.

Актер Гоша Куценко и продюсер Ренат Давлетьяров предложили Фонду кино возродить комедийную франшизу «Любовь-морковь», в которой было снято три фильма. Четвертую картину киношники предлагают выпустить с подзаголовком «Восстание машин». На этот раз герои будут менять телами не друг с другом, а с роботами.

Напомним, героями этой комедии являлись супруги в исполнении Гоши Куценко и Кристины Орбакайте. В первом фильме мужчина и женщина поменялись телами между собой, во втором — со своими детьми, в третьем — со своими родителями. Финалом этих перевоплощений всегда становилось взаимопонимание людей. Теперь же персонажам предстоит понять машины и новые технологии.

«Я, честно говоря, для себя закрыл эту историю. Но Гоша предложил эту фантастическую идею. В результате, я считаю, у нас получился самый смешной сценарий из четырех», — цитирует Давлетьярова сайт «Кино-Театр.ру».

Добавим, что во франшизе также снимались Ольга Орлова, Андрей Ургант, Михаил Козаков и другие известные актеры.