«Она хотя бы постриглась!»: актриса, озвучившая Мулан, посмеялась над новой версией героини

Минг-На Вен, ставшая голосом Мулан в мультфильме, засветилась и в новой картине от Disney.

Американская актриса китайского происхождения Минг-На Вен, которая озвучила Мулан в диснеевском мультфильме 1998 года, получила камео в новом фильме про девушку-воительницу, который выйдет в кинотеатрах 10 сентября.

В интервью The New York Times 56-летняя артистка (она также известна ролью Мелинды Мэй в сериале «Агенты «Щ.И.Т.») рассказала, что изначально на участие в фильме ее подтолкнули фанаты в Twitter. Посчитав идею заманчивой, она передала ее своему менеджеру, и тот устроил встречу с продюсером. В итоге такую дань уважения оригинальному мультфильму признали великолепной.

Создатели картины придумали актрисе роль потенциальной свекрови в эпизоде смотрин Мулан, но из-за плотного графика съемок в «Агенты «Щ.И.Т.» Вен не смогла вырваться в другой проект. Поэтому ее камео упростили: она играет знатную даму в шикарном платье, которая в финале представит Мулан императору.

Отдельно зашел разговор об оригинальной Мулан из мультфильма, которую аниматоры сделали очень похожей на актрису. Вен призналась, что даже получала жалобы от родителей, чьи дочери подстриглись по примеру ее героини (в одной из сцен девушка отрезает свои длинные волосы отцовским мечом, чтобы больше походить на юношу). Актриса иронично отметила, что в кино зрители не увидят такой эмоционально сильной сцены, потому что новая героиня в исполнении Лю Ифэй не рискнула расстаться со своими шикарными локонами.