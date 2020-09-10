Боевик «Мулан» о ставшей солдатом китаянке и другие премьеры недели

«Мулан» (оригинальное название — Mulan), 2020, США, боевик.

Режиссер: Ники Каро. В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен и др.

Говорящие львы, летающие слоны, беззаботные пираты — в последние годы понятие «диснеевский блокбастер» приобрело вполне определенные очертания, и выход за рамки кажется шагом как минимум смелым.

Вбухать $200 миллионов в историю о том, как в средневековом Китае девушка, чтобы спасти больного отца, которого вот-вот заберут в армию, переоделась парнем и пошла вместо папы воевать, — это уже риск, если не авантюра.

А если учесть, что в фильме «Мулан» нет ни одной голливудской звезды, которая могла бы, как в случае с Мэттом Дэймоном и «Великой стеной», подогреть интерес западной публики, риск этот может выглядеть неоправданным.

Однако не стоит забывать, что диснеевцы в данном случае переснимают собственный мультик 1998 года, вполне успешный ($304 миллиона в прокате) и даже номинированный на «Оскар». Триумф 22-летней давности придает продюсерам уверенности, и лишь то, что Китай нынче ассоциируется с не самыми приятными вещами, возможно, делает перспективы этой «Гусарской баллады» по-пекински чуть менее радужными.

«Ассистентка» (оригинальное название — The Assistant), 2019, США, драма.

Режиссер: Китти Грин. В ролях: Джулия Гарнер, Оуэн Холланд и др.

Профессию героини драмы «Ассистентка» вычислить несложно — Джейн трудится девочкой на подхвате в крупной кинокомпании. Бедняжка моет посуду, сидит на телефоне и мечтает перейти к работе более творческой. Но мечты о служении искусству отходят на второй план, когда Джейн понимает, что ее босс регулярно совокупляется на рабочем месте с молодыми актрисами.

И пусть лица развратника-босса мы так и не увидим (подчиненные слышат лишь голос шефа по телефону), нетрудно догадаться, с кого именно он списан. К счастью, наезд на Харви Вайнштейна в частности и на весь сексистский киномир в целом выполнен в достаточно тактичной форме, не позволяющей неплохой картине обернуться злобной агиткой.

«Говард и Замерзшее королевство» (оригинальное название — Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom), 2016, Канада, анимационный.

Режиссер: Шон Патрик О’Рейли.

Мальчик по имени Говард навестил своего отдыхающего в психушке папу и получил от него задание — уничтожить книгу, которую отец написал еще до помешательства.

Любопытный мальчуган начинает читать странное произведение и находит портал, который ведет в причудливый мир, наполненный диковинными существами. Мультик «Говард и Замерзшее королевство» — продукт, проверенный временем. Вышел он четыре года назад, а в 2017 и 2019 годах обзавелся двумя сиквелами. Как знать, может, и они до нас однажды доберутся, провалившись в какой-нибудь временной портал.