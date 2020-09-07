Третий приквел «Чужого» находится в разработке у Ридли Скотта

Голливудский режиссер Ридли Скотт дал интервью журналу Forbes о своем новом сериале «Воспитанные волками» и в нем коснулся темы продолжения франшизы «Чужой». Напомним, ранее мэтр фантастического кино принялся снимать приквелы к культовому фильму с Сигурни Уивер — ими стали «Прометей» и «Чужой: Завет», — но в планах у создателя была еще одна картина. В новом интервью режиссер подтвердил, что она находится в разработке.

«Ранее мы решили попытаться заново изобрести колесо с «Прометеем» и «Заветом». Во всяком случае, мы вряд ли вернемся к этому, потому что «Прометей» уже устроил очень хорошую встряску, — рассуждает Скотт. — Но вы знаете, я постоянно задаю фундаментальные вопросы, такие как: «Неужели Чужой, его зародыш и лицехват уже выдохлись? Нужно ли переосмыслить всю эту чертову штуку и просто использовать слово франшиза?».

Добавим, что режиссер планировал рассказать, откуда появился его космический монстр, и каково его предназначение. И, судя по кассовым сборам, зрителей еще продолжает интересовать эта мрачная сага.