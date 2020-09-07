Больше реализма: режиссер «Мулан» объяснила, почему в фильме не будет дракона

Фанаты Disney с нетерпением ждут выхода на экраны нового фильма «Мулан». Все уже знают, что, в отличие от анимационной картины, в этой ленте у главной героини не будет ручного дракона-помощника. Это существенно отличает данную экранизацию от предыдущих релизов студии: «Короля Льва» и «Аладдина», которые практически слово в слово повторяли оригинальные мультфильмы.

В «Мулан» же киношники решили привнести больше реализма. Главной героине, которая решила выдать себя за мужчину и пойти в армию, придется самой налаживать отношения с другими солдатами, а не полагаться на помощь мифических существ. Об этом режиссер фильма Ники Каро на днях рассказала каналу USA Today. По ее словам, дракончик Мушу привнес в историю юмор и легкость, которые так были нужны мультфильму, но картина с живыми актерами требует больше реализма и драматизма. Поэтому зрители получат новую версию «Мулан». У нее будет на одного друга меньше, зато прибавится один враг — ведьма из армии захватчиков.

Добавим, что комичный образ Мушу на экране понравился бы не всей китайской аудитории, так как в этой стране очень серьезно относятся к драконам, как символам мудрости и могущества.

Напомним, в российских кинотеатрах «Мулан» после многочисленных переносов выйдет 10 сентября.