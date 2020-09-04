Видео дня: вышел трейлер «Довода» с героями «Бриллиантовой руки»

Советские комедии всегда смешны и актуальны. Пройдет еще 30 лет, TikTok сменит какое-нибудь другое развлечение, а люди все еще будут над ними смеяться.

3 сентября на YouTube-канале SUPER_VHS вышла веселая компиляция фильма «Довод» Кристофера Нолана и культового фильма «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Монтажер взял звук и реплики из трейлера главного фильма 2020 года и наложил поверх них кадры из хита 1968-го. Получилось забавно и остроумно, с добавлением шпионской интриги и искажений времени. Проект получил название «Бриллиантовый довод».

«О, Гайдай новый боевик выпустил, надо бежать в кино», «Нолан опять у наших все украл. Ничего своего придумать не могут», «Не знаю, какой фильм теперь смотреть первым», — веселятся зрители в комментариях.

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Напомним, показ фильма «Довод» в России начался 3 сентября. Часть сюжета происходит в Украине, также в картине появляются русские наемники и российский олигарх.