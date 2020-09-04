По следам «Джентльменов»: Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи снимут новый триллер про шпионов

Производство картины начнется уже в текущем году.

Это будет нечто: актер Джейсон Стэтхэм и режиссер Гай Ричи объединились для создания шпионского триллера «Пять глаз» (Five Eyes). Съемки начнутся в Европе в октябре текущего года.

Как сообщает киноиздание The Hollywood Reporter, Стэтхэм сыграет пробивного агента МИ-6, которому поручили задание выследить и остановить продажу смертоносного нового типа оружия, которое может нарушить мировой порядок.

Напомним, ранее звездный актер и Ричи уже работали вместе — над черной комедией «Карты, деньги, два ствола». Вдобавок в новом проекте участвует студия Miramax, с которой режиссер снимал «Джентльменов». Так что ожидается нечто, не менее потрясающее.

Возможно, «магия» Ричи привнесет что-то новое в устоявшийся образ Стэтхэм на экране. Актера нередко критиковали за то, что во всех своих фильмах он играет по сути одного и того же человека.