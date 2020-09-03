Чедвик Боузман до самого конца был уверен, что победит рак и вернется к съемкам

На американской киносайте The Hollywood Reporter вышла статья о том, что студия Marvel будет делать после неожиданной смерти актера Чедвика Боузмана. Шутка ли, один из главных супергероев киновселенной «Мстителей» больше не сможет вернуться на экран. Хотя, такое уже было в истории Голливуда.

Однако в статье есть ряд любопытных фактов о самом Боузмане и его борьбе с раком. Оказывается, кроме семьи актера и еще четырех человек, никто не знал о тяжелом заболевании звезды. Глава студии Marvel Кевин Файги, например, был уведомлен об этом только 28 августа, прочитав электронное письмо.

В коротком сообщении говорилось, что один из его главных актеров в течение четырех с лишним лет в частном порядке борется с раком толстой кишки, и внезапно его состояние резко ухудшилось. К тому моменту, как Файги прочитал письмо, Боузман уже умер.

Естественно, для компании Disney это был удар. Кроме слов скорби об ушедшей звезде, киношникам пришлось срочно решать, что же дальше будет с персонажем Черной пантеры и его фильмами. А ведь планы киновселенной стоят миллиарды долларов и строятся на многие годы вперед. Почему же нельзя было оповестить своих работодателей о тяжелой болезни заранее?

Инсайдер издания, близкий к Боузману, рассказал, что 43-летний актер заметно похудел в последние месяцы, но примерно за неделю до смерти был убежден, что он победит рак и успеет набрать вес для второй части «Черной пантеры» (съемки планировалось начать в марте 2021-го). Чедвик также готовился к съемкам другого фильма, которые должны были начаться уже в сентябре.

больше по теме Болезнь оказалась сильнее: умер Борис Клюев Актеру было 76 лет.

К сожалению, позитивный настрой звезде не помог. Возможно, его героя будут «воскрешать» на экране с помощью компьютерных технологий, как было с Кэрри Фишер. Но, скорее всего, костюм супергероя поспешат передать персонажу-приемнику, к примеру, сестре короля Ваканды.