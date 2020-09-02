Жена Валентина Гафта назвала его любимую и нелюбимую роли в кино

2 сентября отмечает день рождения известный актер Валентин Гафт. В этом году ему исполняется 85 лет. Звезды советского кино приедут поздравлять дети и внуки, но сам он, к сожалению, уже глубоко больной человек и должен избегать сильных эмоций. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала его жена — актриса Ольга Остроумова.

По словам супруги, Валентин Иосифович уже мало говорит, но все понимает. Актер часто ругается, когда родственники его тревожат, но при этом быстро начинает тосковать, если не оказывать ему внимания.

В ответ на вопрос, какая из сотен ролей Гафта у него самая любимая, Остроумова предположила, что Воланд из фильма «Мастер и Маргарита» 1994 года.

«По крайней мере, он ей доволен. Грандиозная игра, — говорит жена народного артиста. — В 2005 году была еще одна роль в фильме «Мастер и Маргарита», но это совсем другое, не его масштаба».

А вот невзлюбил актер почему-то картину «Дневной поезд». Возможно, у него остались неприятные воспоминания со съемок этой ленты, но сам Гафт не хочет об этом рассказывать.

Напомним, среди последних ролей актера значатся шаман в комедии «Млечный путь» 2016 года и озвучивание дедушки-вампира в мультфильме «Монстры на каникулах – 2».