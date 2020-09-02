Последствия пандемии: Елена Яковлева планирует уйти на пенсию, если кинопроцесс не восстановится

До недавнего времени съемочный график Елены Яковлевой был настолько загруженным, что она сравнивала себя с белкой в колесе. Но в один прекрасный момент актриса решила, что так больше нельзя. Изменила собственные съемочные планы, потом пришла пандемия, и артистка впала в апатию. Лежала целыми днями перед телевизором, не делала никаких домашних дел и даже не готовила еду. Об этом Яковлева рассказала в программе «Кино в деталях».

По словам актрисы, она вообще может уйти на пенсию, если съемки не вернутся в привычное русло. Нынешняя реальность с онлайн-форматом ее вообще не устраивает. От страданий и плохих мыслей Елену спасают домашние питомцы. Недавно она завела новую собаку породы английский бульдог.

Яковлева добавила, что сосредоточиться и расслабиться у нее пока не получается. Ежедневно она размышляет о том, как можно приспособиться к такой ситуации, когда жить без актерской игры становится скучно.