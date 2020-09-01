«Просто чушь собачья»: Алексей Учитель ответил на обвинения со стороны семьи Виктора Цоя

Режиссер отметил, что фильм критикуют, даже не увидев его.

Режиссер Алексей Учитель ответил на обвинения, что его предстоящий фильм о Цое порочит самого покойного музыканта и его близких. Напомним, в адрес президента Владимира Путина поступило письмо с просьбой посодействовать в запрете выхода картины в прокат. Якобы родственники легендарного рокера считают снятую ленту пошлой и недостаточно почтительной к кумиру поколения.

«Все, что заявляется про оскорбление памяти Виктора Цоя, про оскорбление его таланта и наследия — просто чушь собачья», — прокомментировал Алексей Учитель корреспонденту «КП-Санкт-Петербург».

Режиссер подчеркнул, что люди, критикующие его творение, сам фильм еще не видели, поэтому любые обвинения могут быть лишь домыслами. Создатель картины «Цой» заверил, что она выйдет в кинотеатрах в любом случае, потому уже получено прокатное удостоверение.

Ранее было объявлено, что премьера состоится 3 сентября, однако ее отложили на неопределенное время. Учитель уверяет, что это решение было принято ввиду ситуации с коронавирусом, а не из-за протестов родни Виктора Цоя. Добавим, что главным героем картины стал даже не сам музыкант, а водитель автобуса, с которым тот столкнулся на дороге в роковой день. Режиссер не раз отмечал, что это будет выдуманная история.