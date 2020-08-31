Умерла сестра-близнец и дублерша исполнительницы роли Сары Коннор в «Терминаторе»

22 августа в Нью-Джерси неожиданно скончалась сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон, известной по роли Сары Коннор в кинофраншизе «Терминатор». Как передает издание People, Лесли Хэмилтон Фрис было 63 года, она работала медсестрой скорой помощи, а потом перешла трудиться в хоспис. Причина смерти женщины не разглашается. У нее остались трое детей и двое внуков.

Лесли однажды засветилась в кино — в качестве дублера своей сестры в фильме «Терминатор 2: Судный день». Ее лицо появилось в сцене, где Сара смотрит на свое отражение в зеркале.

Напомним, что в 2019 году вышел фильм «Терминатор: Темные судьбы», в котором постаревшие Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон вернулись к своим ролям. Картина является прямым продолжением второго «Терминатора» и игнорирует все последующие части.