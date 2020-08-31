«Ты всегда будешь нашим королем»: Marvel выпустила трогательное видео о Чедвике Боузмане

Студия Marvel выпустила видео-трибьют в память об умершем актере Чедвике Боузмане, который вписал в себя в историю кинокомиксов как Черная Пантера. В трогательной ролике под грустную музыку показаны кадры с артистом — не только из фильмов, но также со съемок и презентационных мероприятий.
Деятели студии, в том числе и ее глава Кевин Файги, рассказали о том, каким замечательным актером был Боузман, и как огромной киновселенной нужен был именно такой герой. Своими воспоминаниями поделились и звезды «Мстителей», которым довелось сниматься вместе с ним.
«Ты всегда будешь нашим королем», — гласит надпись в конце ролика.
Добавим, что зрители получили не только проникновенное видео о выдающемся актере, но и возможность увидеть закадровую жизнь Marvel: как звезды ведут себя между дублями. Конечно же, большим вопросом остается, как дальше киновселенная будет существовать без короля Ваканды. У Черной Пантеры должен был выйти еще один сольный фильм, да и в групповых супергеройских картинах ему предстояло появиться еще не раз.
Напомним, Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года от рака толстой кишки. Актер четыре года боролся со страшным заболеванием, но не афишировал это в прессе. Для многих фанатов кинокомиксов его смерть стала абсолютно неожиданным событием.