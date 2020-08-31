«Ты всегда будешь нашим королем»: Marvel выпустила трогательное видео о Чедвике Боузмане

Студия Marvel выпустила видео-трибьют в память об умершем актере Чедвике Боузмане, который вписал в себя в историю кинокомиксов как Черная Пантера. В трогательной ролике под грустную музыку показаны кадры с артистом — не только из фильмов, но также со съемок и презентационных мероприятий.

Деятели студии, в том числе и ее глава Кевин Файги, рассказали о том, каким замечательным актером был Боузман, и как огромной киновселенной нужен был именно такой герой. Своими воспоминаниями поделились и звезды «Мстителей», которым довелось сниматься вместе с ним.

«Ты всегда будешь нашим королем», — гласит надпись в конце ролика.

Добавим, что зрители получили не только проникновенное видео о выдающемся актере, но и возможность увидеть закадровую жизнь Marvel: как звезды ведут себя между дублями. Конечно же, большим вопросом остается, как дальше киновселенная будет существовать без короля Ваканды. У Черной Пантеры должен был выйти еще один сольный фильм, да и в групповых супергеройских картинах ему предстояло появиться еще не раз.

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Напомним, Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года от рака толстой кишки. Актер четыре года боролся со страшным заболеванием, но не афишировал это в прессе. Для многих фанатов кинокомиксов его смерть стала абсолютно неожиданным событием.