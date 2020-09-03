Фантастическая головоломка Кристофера Нолана «Довод» и другие премьеры недели

«Довод»

Погони, перестрелки, скачки из будущего в прошлое, встречные временные потоки, украинские бандиты, русские олигархи — в триллере Кристофера Нолана «Довод» по 150-минутному хронометражу размазано столько всякой всячины, что без хорошей заправки этот салат угрожал оказаться совершенно несъедобным.

Выручить уважаемого режиссера могла, как это уже не раз бывало, харизма главного героя, которая скрепила бы детали этого монументального конструктора и скрыла его откровенные недочеты. Увы, в «Доводе» не нашлось места для ДиКаприо, Бейла или Макконахи: на роль отважного агента ЦРУ взяли афроамериканца Джона Дэвида Вашингтона — видимо, по политкорректному блату.

Интересно, что его отец Дензел Вашингтон 14 лет назад в фильме Тони Скотта «Дежа вю» тоже прыгал в прошлое и спасал чужие жизни. У Скотта, конечно, все было в разы проще и даже примитивнее, чем у Нолана, но почему-то смотрелось куда лучше. Возможно, все дело в той самой актерской харизме, которая, увы, по наследству передается далеко не всегда.

«Довод» (оригинальное название — Tenet), 2020, Великобритания — США, триллер.

Режиссер: Кристофер Нолан. В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и др.

В российском прокате с 3 сентября.

«Сказки Серого Волка»

В 1982 году в Англии вышла пародийная книжка с хулиганскими интерпретациями шести классических сказок («Золушка», «Красная Шапочка» и так далее). В 2016-м книгу экранизировали в виде двухсерийного телевизионного мультика «Сказки Серого Волка», позже добравшегося до кинопроката и даже заработавшего номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Теперь и нашей аудитории предоставляется шанс поглумиться над знакомыми с детства сюжетами.

«Сказки Серого Волка» (оригинальное название — Revolting Rhymes), 2016, Великобритания, анимационный.

Режиссер: Ян Лахоэр, Джейкоб Шу, Бин-Хан То.

В российском прокате с 3 сентября.

«Новые мутанты»

Пятерка юных мутантов томится во вражеских застенках — кто посадил квинтет под замок, непонятно. Над юношами и девушками издеваются самым нечеловеческим (речь же о мутантах!) образом, но храбрые ребята все же пытается противостоять пленившим их злодеям.

Стомиллионный блокбастер «Новые мутанты» пытается соединить в себе супергеройское кино с классическим ужастиком, дабы расширить жанровые границы и дать старт новой фантастической трилогии. Увы, сложные финансово-организационные обстоятельства вкупе с пандемией распорядились по-своему — фильм останется без продолжения, зато получит право именоваться финальной частью хорошо знакомой нам франшизы «Люди Икс».

«Новые мутанты» ( оригинальное название — The New Mutants), 2020, США, фантастика.

Режиссер: Джош Бун. В ролях: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и др.

В российском прокате с 3 сентября.