«Вратарь Галактики»: как прошла первая премьера фильма после карантина

Оказывается, они регулярно сдают тесты на коронавирус, все поверхности на площадке то и дело обрабатываются антисептиком, еду привозят в индивидуальных боксах.

Блокбастер «Вратарь Галактики» — первый крупный российский кинорелиз после карантина и остановки работы кинотеатров. Когда-то премьеры шли одна за другой и были заурядным мероприятием, а теперь это просто праздник какой-то.

Режиссер Джаник Файзиев снял в этом фантастическом семейном экшене и жену Светлану Иванову, и их старшую дочь, 8-летнюю Полину. Правда, во «Вратаре…» вы увидите 5-летнюю Полину — работа над фильмом шла очень долго из-за обилия компьютерной графики и спецэффектов. Девочка решила, что это была ее первая и последняя роль в кино, «потому что актрисой быть сложно и скучно».

Еще одна второклашка позировала фотографам с родителями — Варвара Скрябина с папой Максимом и мамой Светланой Пермяковой. Света в фильме похудее будет: после съемок актриса успела слегка поправиться, но ей это идет — вылитая Люба из «Интернов».

Александр Петров с невестой Стасей Милославской так хитро улыбаются, что впору заподозрить парочку в тайной подаче заявления в загс. Давно пора!

Екатерина Шпица пришла в кино с сыном Германом, который на этой неделе пошел во 2-й класс. Мама без маски, а вот сын и во время фотосессии соблюдал карантинный дресс-код.

С Оскаром Кучерой коллеги теперь могут сплетничать совершенно спокойно — он решил уволиться с НТВ и больше не будет вести передачу «Звезды сошлись», где перемывали косточки знаменитостям.

Зато Оскара будет много в кино и театральных постановках — теперь он даже в мюзикле играет.

О чем кино?

Москва, 2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Игру обожают все жители Галактики, кроме главного героя, Антона (Евгений Романцов), который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную.

P.S. Отсутствие на премьере Михаила Ефремова громко не обсуждали, да этого почти никто и не заметил — роль у подсудимого артиста не главная.

Режиссер Джаник Файзиев снял в этом фантастическом семейном экшене и жену Светлану Иванову, и их старшую дочь, 8-летнюю Полину. Правда, во «Вратаре…» вы увидите 5-летнюю Полину — работа над фильмом шла очень долго из-за обилия компьютерной графики и спецэффектов. Девочка решила, что это была ее первая и последняя роль в кино, «потому что актрисой быть сложно и скучно».

В кино с 27 августа.