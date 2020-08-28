Нет ролей — нет работы: актер Юрий Беляев живет на одну пенсию

За более чем 40 лет артист снялся в 128 картинах.

Актеру Юрию Беляеву исполнилось 73 года. В его фильмографии – 128 работ, первая из которых датируется началом 70-х. Но сегодня артист практически не снимается в кино, поэтому живет только на одну пенсию. А тот факт, что режиссеры не приглашают опытного артиста на площадку, очень расстраивает Юрия Викторовича.

Как рассказал Беляев «СтарХиту», от того что уже практически 20 лет ему нечасто доверяют роли, страдает психическое состояние. Сейчас оно не очень хорошее.

Помогает морально Юрию Беляеву в такой нелегкий период жена Татьяна Абрамова. Они впервые встретились в 2013 году на кинофестивале и с тех пор неразлучны.