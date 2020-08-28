«Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми?»: мальчику из «Один дома» исполнилось 40 лет

26 августа американскому актеру Маколею Калкину исполнилось 40 лет. Мужчина известен, прежде всего, ролью Кевина Маккаллистера в культовых фильмах «Один дома» и «Один дома – 2». То, что пик его звездной карьеры остался далеко в детстве, артист часто использует в качестве шутки. Вот и на свой юбилей он не упустил шанса потроллить зрительскую публику.

«Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми? — написал Калкин в Twitter. — Мне 40 лет. Всегда пожалуйста».

Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

В следующих постах актер указал, что это его работа и дар всему миру — напоминать людям, насколько они старые. Ведь каждый помнит, как смотрел (в детстве или в молодости) рождественский фильм «Один дома», а теперь мальчику из этой картины, оказывается, 40 лет…

Также Маколей пошутил, что в свои года планирует впасть в кризис среднего возраста. Как следствие, он предположил, что займется серфингом. Актер попросил фанатов пририсовать его голову в фоторедакторе к телу оседлавшего волну серфингиста, чтобы посмотреть, насколько это будет круто выглядеть. Поклонники не упустили возможность повеселиться, и в Twitter появилась целая серия коллажей с катающимся на доске Калкиным.

Напомним, что после своего звездного часа в 90-х годах, артист продолжал сниматься в кино и пробовал начать музыкальную карьеру, но нигде прорыва не получилось. В последние годы мужчина смирился и теперь довольствуется ролью «ребенка-звезды», постоянно возвращаясь к теме «Один дома».