Шпица с сыном и татуированный наследник Яковлевой появились на премьере «Вратаря Галактики»

В зрительном зале были замечены Оскар Кучера с детьми и Светлана Пермякова с дочкой Варей

В кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера отечественного фантастического блокбастера «Вратарь Галактики». Картина Джаника Файзиева выходит в прокат 27 августа, а пока посмотреть семейное кино пригласили российских знаменитостей.

В кинотеатре была замечена Екатерина Шпица с сыном Германом. Мама с наследником появились незадолго до начала сеанса и тепло общались весь фильм, пишет сайт kp.ru.

Для похода на мероприятие Екатерина выбрала объемный пиджак, а Герман появился в клетчатой рубашке. При этом семья не забыла про защитные маски.

Среди гостей был замечен Оскар Кучера. Многодетный отец пришел посмотреть фильм с сыновьями. А актриса из сериала «Интерны» Светлана Пермякова посетила мероприятие с дочкой Варей.

Выбрала время посмотреть фильм и министр культуры РФ Ольга Любимова, она была в компании дочери и сына. После глава ведомства отметила, что кино ей понравилось.

«Очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают», — заключила министр.

Не менее важно и то, что гости сидели в зале, соблюдая социальную, правилах рассадки в начале августа рассказывали в Минкульте, пишет сайт argumenti.ru.

Режиссера картины Джаника Файзиева сопровождали супруга Светлана Иванова и дочка Полина. И если мама давно снимается в кино, то для 8-летней девочки «Вратарь Галактики» стал дебютом.

В фильме зритель увидит Евгения Миронова и Елену Яковлеву. Последняя сильно переменится и блеснет множеством татуировок.

Стоит отметить, что образ татуированного человека для Яковлевой не совсем чужой – ее сын Денис Шальных сделал себе несколько десятков татуировок, ими покрыто даже лицо молодого человека.

Он тоже пришел на премьеру фильма, но не в компании мамы – у актрисы нашлись дела важнее – Дениса сопровождали друзья.

По сценарию, действие фильма разворачивается в Москве в 2071 году. Климат на планете полностью изменился, Москва покрыта тропическими лесами, а Нью-Йорк затянут льдом. Над столицей возвышается огромный космический корабль, на котором проходят захватывающие межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои.

Ранее Екатерина Шпица предстала в образе балерины. Актриса примерила пышную юбку и продемонстрировала тонкую талию, пишет сайт Актуальные новости.