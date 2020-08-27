Триллер «Комната» о женщине с ребенком, которых держит в плену маньяк, и другие премьеры недели

«Комната»

Сложно понять, чем нашим прокатчикам не угодила история о девушке, посаженной маньяком в каморку с окном в крыше и вырастившей в ней сына, который даже не знает о существовании за пределами тюрьмы реальной жизни. Как бы то ни было, «Комната», за роль в которой Бри Ларсон получила «Оскар», пять лет ждала выхода на российские экраны.

Возможно, хитрые прокатчики знали, что в 2019-м Ларсон станет звездой супергеройского блокбастера «Капитан Марвел», что автоматически обеспечит «Комнате» интерес со стороны молодежи.

Теперь тинейджерам, которые ринутся смотреть старое кино с любимой актрисой, придется поломать голову над важным вопросом: почему за семь лет заточения капитан Марвел так и не додумалась использовать свою суперсилу?

«Комната» (оригинальное название — Room), 2015, США, триллер.

Режиссер: Леонард Абрахамсон. В ролях: Бри Ларсон, Джейкоб Трамбле и др.

В российском прокате с 27 августа.

«Война токов»

Благодаря недавней ленте «Война токов» зрители узнали о борьбе Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за право электрифицировать США в конце позапрошлого века. Драма «Тесла» знакомит нас с одной из ключевых фигур противостояния, гениальным изобретателем Николой Теслой.

В отличие от «Войны токов» картина сделана не в виде аккуратного изложения фактов, а в формате фантасмагории: мол, мы знаем, что все было немножко по-другому, но почему бы не пофантазировать? Именно поэтому в фильме главный герой в исполнении нестареющего Итана Хоука распевает рок-хиты 80-х и вызывает Эдисона на дуэль, оружием в которой становятся стаканчики с мороженым.

Выглядит странновато, но разве мог жить по-другому человек, утверждавший, что принимает радиосигналы от внеземных цивилизаций?

«Тесла» (оригинальное название — Tesla), 2020, США, драма.

Режиссер: Майкл Алмерейда. В ролях: Итан Хоук, Кайл МакЛахлен и др.

В российском прокате с 27 августа.

«Билл и Тед снова в деле»

Фанаты Киану Ривза не любят вспоминать о том, что их любимец прославился благодаря подростковому кино, в частности, комедиям о Билле и Теде, двух туповатых школьниках, путешествующих во времени в телефонной будке.

Первый фильм вышел в 1989-м, второй — в 1991-м, работа над третьим застопорилась, но спустя почти 30 лет проект разморозили и тандем дебилов вернулся в картине «Билл и Тед снова в деле».

Алексу Винтеру (Билл) и Ривзу (Тед) сейчас по 55 — можно лишь представить, как силен был приступ ностальгии, заставивший актеров в столь солидном возрасте корчить глупые рожи и мотаться из прошлого в будущее верхом на телефонной будке.

«Билл и Тед снова в деле» (оригинальное название — Bill & Ted Face the Music), 2020, США, комедия.

Режиссер: Дин Паризо. В ролях: Киану Ривз, Алекс Уинтер и др.

В российском прокате с 27 августа.