«Настя, соберись!»: как Любовь Аксенова начала выгонять тараканов … из своей головы

В новом сериале появятся Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева и многие другие.

В Москве стартовали съемки нового комедийного сериала «Настя, соберись!». Новая комедия обещает порадовать не только интересным сюжетом, но и актерским составом.

На главную роль сценаристы пригласили Любовь Аксенову, знакомую зрителям по фильмам «Майор Гром: Чумной доктор», «Бывшие», «Гуля, Вася!», «Мажор».

Вместе с ней в кадре появятся Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева и многие другие.

Про что кино снимаем?

20-летняя дизайнер-архитектор Настя (Любовь Аксенова) теряет любимую работу в бюро. Беда, как известно, не приходит одна, вместе с работой от Насти уходит и муж, попавшийся на измене.

Ну что тут скажешь? Только: «Настя, соберись!». Именно такое название и получил 10-серийный сериал, премьера которого намечена на предстоящую осень.

Сценаристы наделили Настю сильным характером. Столкнувшись с трудностями, она не впала в отчаяние, а решила стать лучшей версией себя.

Для этого нужно провести «генеральную уборку в голове и выгнать всех тараканов». А это окажется совсем непросто….

Знакомо каждой женщине

Любовь Аксенова призналась, что ее героиня «талантливая и умная, но ее разрывают противоречия и неуверенность в себе».

Речь не просто о череде смешных ситуаций, которые предстоит пережить девушке на экране, а про взросление и становление личности.

«Это понятно каждой женщине. Ну и просто отличная комедия с командой мечты, частью которой мне посчастливилось стать», — говорит Teleprogramma.pro исполнительница главной роли Любовь Аксенова.

Отдельно стоит отметить, что в списках создателей значатся Константин Майер («Физрук»), Сергей Корнихин («Верность»), Николай Куликов («Движение вверх», «Горько!») и кинокомпания «Друг Друга».

Остальное держится в тайне. Но скоро мы все узнаем!

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