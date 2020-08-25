Гендерное равенство: приз за лучшую роль на Берлинском кинофестивале будет только один

Организаторы Берлинского кинофестиваля ограничатся одной статуэткой за лучшую роль. Отныне мужские и женские роли делить не будут. Нововведение объясняют просто: стремление ликвидировать женскую дискриминацию. Призы для актеров и актрис второго плана также объединят. Актер Виталий Гогунский поделился своей точкой зрения на этот счет.

«Лишь бы хорошее кино было и зрителям нравилось. А там, кто лучше, кто хуже, это все на усмотрение жюри. Никогда особо не придавал значения наградам. У меня своя точка зрения на все фильмы есть. Или хорошо, или плохо, или верю, или не верю, в принципе, в этом есть разумное зерно», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Виталий Гогунский.