О забавных животных из мультфильма «Мадагаскар» сняли сериал

Спин-офф мультфильма можно будет посмотреть в сентябре.

Герои знаменитого мультфильма «Мадагаскар» полюбились не только детям, но и взрослым. Продолжения приключений льва Алекса, бегемота Глории, жирафа Мелмана и зебры Марти ждут во всем мире. И ожидания оправдались.

Как сообщает американское издание Popsugar, спин-офф «Мадагаскара» поклонники мультика увидят уже в сентябре.

Спин-офф — это продолжение или предыстория уже знаменитых фильмов или сериалов. На этот раз создатели сериала «Мадагаскар: немного дикой природы» расскажут зрителям о детстве Алекса, Глории, Марти и Мелмана. Поклонникам проекта придется разделиться во мнениях: ведь определить, кто выглядит милее всего — очень трудно.

Жанр спин-офф довольно популярен. Благодаря ему поклонники Шрека увидели продолжение истории о любимом тролле в двух короткометражных фильмах «Захватывающие рассказы Шрека». А фанаты «Смешариков» насладились рядом коротких мультфильмов под названием «Азбука смешариков». В новых сериях герои учили зрителей правилам морали, дорожного движения и ОБЖ.

Но вернемся к «Мадагаскару». В 2022 году создатели легендарного мультфильма обещают выпустить 4-ю часть о приключениях животных.

А пока посмотреть сериал о маленьких зверятах можно будет уже 7 сентября на платформах Hulu и Peacock.